Foragido do Amapá por roubo e receptação é preso em Chaves, no Marajó

Um homem que estava na condição de foragido do estado do Amapá foi preso pela Polícia Militar e Civil em Chaves, no Marajó. A ação para capturar o suspeito ocorreu na terça-feira (22/10), em cumprimento ao mandado de prisão pelos crimes de roubo e receptação. As informações policiais são que o homem seria considerado de alta periculosidade.

A Polícia Militar foi acionada para dar apoio na ação realizada pela PC do Pará. Os agentes iniciaram as buscas pela cidade até localizarem o investigado em uma farmácia, no centro da cidade. Foi montada uma ação para realizar a captura do homem. Os agentes realizaram a abordagem e deram a voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para a delegacia local.

Devido a extensa ficha criminal, o suspeito já estaria sendo monitorado pela polícia do Amapá. Ele seria investigado por suspeita de envolvimento em vários casos de roubo e de receptação. Após a captura, o suspeito passaria pelos procedimentos cabíveis e a Justiça ainda iria determinar se o investigado seria levado para o Amapá, onde poderá aguardar os próximos passos da investigação.