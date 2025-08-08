Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Foragido de Icoaraci por estupro de vulnerável é preso em Marabá

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Icoaraci

Um homem foragido do distrito de Icoaraci, em Belém, foi localizado e preso no município de Marabá, no sudeste do Pará, na tarde desta quinta-feira (7). Contra ele havia um mandado de prisão definitiva pelo crime de estupro de vulnerável.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Icoaraci, com apoio do Grupo de Trabalho de Apoio à Vulneráveis (GTV), vinculado ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP).

Após a captura, no bairro Jardim Vitória, o suspeito foi encaminhado para os procedimentos cabíveis. Agora, ele se encontra à disposição da Justiça.

