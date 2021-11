Foragido da justiça é preso após utilizar uma faca para ameaçar alunos

O foragido da justiça, Valterli Silva de Lima, foi capturado pela Polícia Militar, na tarde da segunda-feira (1º), por volta de 15h, na cidade de Placas, no sudoeste do Pará.

O acusado de homicídio foi preso depois de ameaçar alunos e servidores com um facão em uma escola pública de Placas. A PM foi acionada, mas ao chegar no local, Valterli Lima tinha fugido. As informações são do site Debate Carajás.

Horas depois, ele foi identificado e preso. Durante a busca pessoal, os policiais descobriram que o indivíduo era acusado de homicídio qualificado, em Novo Repartimento, no sudeste do Pará, e estava na condição de foragido da Justiça.

Valterli Lima recebeu voz de prisão e foi apresentado na delegacia de Polícia Civil. O indivíduo será recambiado para Novo Repartimento, onde será julgado pelo crime de homicídio qualificado.