Foragido com extensa ficha criminal morre em intervenção da PM em Barcarena

No início da madrugada desta sexta-feira, 27, um homem que estava foragido do sistema penal foi morto em uma intervenção da Polícia Militar em Barcarena, Nordeste Paraense. Identificado como Abimael de Oliveira, o homem teria reagido a contra uma tentativa de prendê-lo, e foi neutralizado pelos policiais, que dispararam após o foragido atirar contra a guarnição.

Conforme as informações colhidas junto ao 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a ação foi pouco antes de 1h da manhã, no Conjunto São Francisco, que fica no bairro Zita Cunha Ao chegar na casa que fica na quadra 04 do residencial, a polícia bateu na porta e foi atendida por Abimael que, ao perceber do que se tratava, fugiu para dentro de um dos quartos da residência. Nesse momento, começou uma negociação para o homem se entregar.

Segundo o BPM, após várias tentativas para que o homem saísse da residência, uma guarnição decidiu entrar para fazer a captura de Abimael. Ao chegar no cômodo onde ele estava, ele teria efetuado um disparo de arma de fogo contra os policiais, que tiveram de revidar. Após neutralizado, Abimael foi levado para a Unidade Mista de Saúde, onde foi constatada sua morte.

Com ele, a PM apreendeu uma arma de fogo de fabricação artesanal calibre 38. Uma busca no sistema do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) mostrou que Abimael respondeu a vários processos, por crimes como roubo majorado, furto qualificado e violência doméstica. O caso foi registrado como morte por intervenção policial na Delegacia de Barcarena.