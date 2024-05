Fiscalização a embarcação resulta em apreensão de 30 kg de drogas no Marajó

Trinta quilos de drogas transportadas em uma embarcação foram apreendidas no sábado (25), no Rio Tajapuru, em Breves, no Marajó. O barco se dirigia a Belém. Ninguém foi preso, segundo a polícia.

Durante fiscalização de rotina, equipes policiais da Base Integrada Fluvial “Antônio Lemos” abordaram o navio catamarã “Rondônia” que partiu de Manaus (AM). O navio realizava o transporte de passageiros e carga geral. Com uso de cão farejador, a equipe policial encontrou no porão da embarcação, no compartimento específico de cargas, três mochilas contendo os entorpecentes.

Parte da tripulação responsável pela carga foi ouvida e liberada. Ao todo foram 30kg apreendidos, sendo 22kg de maconha e 8 kg de pedra oxi. Todo material foi apreendido e levado para a base integrada para registro dos procedimentos legais cabíveis. Ao final do processo, a droga será levada para a Superintendência da Polícia Civil de Breves.

“Essa apreensão ocorre num contexto de uma sequência de outras apreensões, que vem se tornando cada vez mais recorrente, ratificando a assertividade da estratégia de posicionamento da base nesse local, com essa modalidade de atuação integrada de diversas forças de segurança pública, com suas atribuições especialmente voltadas para a repressão de tráfico de entorpecentes, nessa rota de tráfico de drogas que é infelizmente conhecida, aqui de acesso com destino à Região Metropolitana de Belém”, pontuou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em exercício, Luciano de Oliveira.

Integração

A Base Integrada Fluvial Antônio Lemos reúne agentes dos órgãos de Segurança Pública do Estado, bem como, órgãos de fiscalização ambiental e alfandegários, tanto da esfera estadual quanto municipal. A base é utilizada para atendimento na região e conta com a presença de policiais Civis e Militares, além de equipes do Corpo de Bombeiros, Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu) e ainda servidores da Secretaria da Fazenda do Estado.