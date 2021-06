Família procura por frentista desaparecido em Marabá

O frentista Argemiro Pacheco Ribeiro Neto, de 31 anos, está desaparecido desde a noite da última segunda-feira (14), em Marabá. De acordo com informações de familiares, ele saiu da casa onde mora em uma motocicleta por volta das 20h, dizendo que precisava resolver um assunto urgente e não retornou.

Após o sumiço, surgiram comentários de que ele estaria em um churrasquinho, localizado na avenida Tocantins, no bairro do Novo Horizonte, a quinze minutos da casa dele. Familiares estiveram no local e confirmaram com dois garçons que ele realmente esteve lá, por volta das 21h30, acompanhado de uma moça.

“Ele era muito reservado sobre essas coisas de namoro. Nunca comentou com ninguém sobre essa mulher que ele estava. Não sabemos nada, sobre como se conheceram, se já tinham saído outras vezes”, afirma Tomas Hiago, primo do frentista.

De acordo com ele, Argemiro era conhecido por ser uma pessoa tranquila e trabalhadora. “Ele nunca faltou ao trabalho dele, sempre ia tudo direitinho, até quando estava doente. Ele vivia sendo premiado por cumprir com as metas. Essa é a primeira vez que acontece isso. Era para ele pegar serviço 6h da manhã da terça-feira, mas até agora ele não apareceu”, conta.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Pará e aguarda um retorno sobre as investigações do caso.