Família é presa em flagrante por tráfico de drogas no Pará

Três pessoas da mesma família foram presas em flagrante na tarde da última sexta-feira (11), no município de Igarapé-Açu, nordeste do Pará, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi conduzida por policiais civis da Delegacia de Igarapé-Açu, vinculada à Superintendência Regional do Guamá.

Os presos foram identificados como Manoel Henrique B. da S., de 19 anos; Lena B. da S., de 48 anos; e Raimundo G. A., de 61 anos. De acordo com a Polícia Civil, o grupo foi flagrado durante diligências investigativas em posse de uma porção de “oxi”, pesando aproximadamente 21 gramas, além de R$ 621,00 em espécie, valor que seria oriundo da comercialização da droga.

Os três detidos vão responder por tráfico de drogas. A Polícia Civil do Pará continua investigando o caso.