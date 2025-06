Falsos policiais federais invadem prédio no bairro de Nazaré, em Belém

Três homens armados se passando por policiais federais entraram em um prédio localizado na travessa João Balbi, no bairro de Nazaré, em Belém. De acordo com a Polícia Militar, eles apresentaram um falso mandado de prisão e recolheram os equipamentos de armazenamento de imagens do edifício. Não há relatos oficiais de moradores ou funcionários assaltados no episódio. A Polícia Civil investiga o caso.

A PM soube do caso por volta de 7h22. Chegando no local, os agentes do 2º Batalhão (2º BPM) conversaram com o porteiro. Ele disse aos militares que os suspeitos chegaram no prédio às 6h, com o falso mandado de prisão e depois recolheram os todos os gravadores de vídeo digitais ( Digital Video Recorder’s, também chamados de DVR’s).

Ainda de acordo com a PM, os três homens foram embora em um carro Volkswagen Polo branco. O 2º BPM segue atrás dos envolvidos. Até o momento, nenhum deles foram localizados.

A PC investigará o motivo por trás do trio ter levado os aparelhos de gravação. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Federal. A reportagem aguarda retorno em ambas as solicitações.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.