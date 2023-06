Execução em Inhangapi: homem é salvo após baleamento no braço, mas acaba executado 2 dias depois

Um homem foi executado a tiro na zona rural do município de Inhangapi, no nordeste do Pará. A vítima foi identificada como Joelson Araujo Menineia. O crime ocorreu na tarde de terça-feira (20). Por volta de 16h20h daquele dia, uma guarnição do 31° Pelotão foi acionada para averiguar a denúncia de disparos de arma de fogo no ramal do Miguel Paraibano, na Vila Serraria, na PA 460.

Ainda segundo o Correio do Norte, no local indicado os policiais militares encontraram o corpo de um homem, depois identificado como Joelson. Ainda conforme a guarnição, o homem havia sido baleado no braço, na madrugada de domingo (18). Naquela ocasião, foi encaminhado à UPA de Castanhal.

E, ao retornar para a vila onde residia, na terça-feira, acabou executado em circunstâncias ainda desconhecidas. Ainda não há informações se a morte de Joelson tem relação com o baleamento de que ele foi vítima no domingo. Também não há detalhes sobre a autoria do crime e nem sobre a sua possível motivação. A Redação Integrada acionou a Polícia Civil e aguarda retorno.