Ex-presidiário é executado a tiros em bar movimentado de Marabá

Uma praça movimentada de Marabá foi o local de um assassinato na noite de quinta-feira (13/03). Nem o movimento de bares impediu dois criminosos de executarem o homicídio contra Aderson Pereira dos Santos, de 36 anos, na avenida VP-8, em Nova Marabá. O crime ocorreu quando a vítima bebia com amigos, por volta das 22h.

O número de pessoas ainda era considerável quando dois criminosos chegaram de motocicleta. Um deles se aproximou por trás da vítima e efetuou vários disparos. Segundo testemunhas pelo menos tiros foram feitos contra Aderson, que morreu no local. O assassino chegou com a intenção de execução ao apontar e mirar os tiros para a cabeça da vítima.

Após o homicidio, o atirador correu para o outro lado da pista, próximo ao Senai, na Folha 31, onde montou novamente na garupa do parceiro do crime e fugiu. Aderson não teve a chance de ser socorrido. As testemunhas relatam, ainda, que um dos elementos estava de camisa preta e o outro de camiseta preta, sendo barbudo. A motocicleta também era preta, sem placa.

Segundo informações do portal Correio de Carajás, informações do sistema Infopen dariam conta que Aderson dos Santos já cumpriu pena em presídio e estava solto. Não se conseguiu confirmar, o motivo da condenação.

“O crime envolve uma pessoa que tem ficha no sistema penal e que hoje foi vítima de arma de fogo, tendo a sua vida ceifada”, declarou tenente PM Silva Castro. A Polícia localizou sete cápsulas de pistola no entorno do corpo.

A Polícia Civil informou que a delegacia de Homicídios de Marabá apura o caso. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.