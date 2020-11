Estuprador é preso em flagrante no município de Rurópolis, no sudoeste paraense

Um homem de 40 anos foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável em Rurópolis, no sudoeste paraense. O criminoso foi preso em flagrante durante uma ação integrada realizada por policiais civis e militares nesta terça-feira (3), que apurava a denúncia de violência sexual contra uma mulher de 25 anos. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (4).

O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em uma residência localizada no bairro do Planalto, local apontado pelos denunciantes como o endereço do acusado. Após a prisão, ele foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil do município, para os procedimentos cabíveis.