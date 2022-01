Equipes do 22º BPM prendem homem por porte ilegal de arma, em Floresta do Araguaia

Equipes do 22º Batalhão da Polícia Militar que atuam no município de Floresta do Araguaia, na região sudeste do Estado, prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo. Durante a abordagem, realizada no início da noite de quinta-feira (6), eles também apreenderam duas armas de fogo e munições de vários calibres.

Os militares realizavam rondas na avenida Independência e abordaram um veículo que trafegava pela via. O condutor foi revistado e, com ele, os policiais encontraram um revólver, calibre 38, com cinco munições, além de duas munições calibre 12. Diante das evidências, os militares realizaram uma busca veicular minuciosa e acharam uma espingarda, calibre 12 e sete munições.

O homem, que é suspeito de participar de diversos crimes no município de Floresta do Araguaia, foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia. E, nessa unidade, foi constatado que havia um mandado de prisão expedido contra ele pela Justiça estadual. O acusado continuará preso, à disposição da Justiça.