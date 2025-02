Entregadores por aplicativo soltam fogos e tentam arrancar grades de residência em Belém

Um vídeo divulgado nas redes sociais na noite desta terça-feira (4) mostra um grupo de entregadores por aplicativo soltando fogos de artifício em direção a uma residência e tentando arrancar as grades do imóvel. A confusão ocorreu na travessa Humaitá, entre as avenidas Almirante Barroso e Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém.

Segundo relatos que circulam nas redes sociais, a confusão teria começado após um cliente supostamente espancar um entregador e se recusar a pagar pelo pedido. Em resposta, outros entregadores teriam se reunido para prestar apoio ao colega agredido e confrontar o morador da residência.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o ocorrido e demonstraram indignação com a agressão ao entregador. “O cara bateu no motoboy. Se tu ver a foto, chega dá raiva”, escreveu um homem. “O cara aí agrediu o motoca, deu p******, não quis pagar a marmita. Deixou o olho do rapaz inchado”, publicou o outro.