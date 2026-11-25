Empresário morto em Castanhal: Justiça solta sócio apontado como mandante

Além da determinação da liberação de Rafael da cadeia, a decisão também ordenou a imediata paralisação do processo

A imagem em destaque mostra o sócio preso pelo crime (à esquerda) e a vítima do homicídio (à direita). ( Foto: Foto: Divulgação )

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) soltou, nesta quarta-feira (25/11), Rafael Mota Ribeiro, que havia sido preso por suspeita de ser o mandante da morte do sócio, Estevão Neves Pinto, em Castanhal, no nordeste do Pará. O crime aconteceu no dia 5 de setembro do ano passado, quando a vítima deixava as filhas na escola. No dia 11 daquele mesmo mês, Rafael foi presa pela Polícia Civil.

Por meio de nota, a defesa de Rafael, representada pelos advogados Lucas Sá Souza e Anderson Alves, informou que a soltura de Rafael aconteceu após mais de 14 meses de prisão preventiva. “Ao apreciar o habeas corpus, a Justiça reconheceu a ilegalidade da manutenção da prisão e constatou que a defesa vinha advertindo, há mais de um ano, sobre irregularidades processuais que posteriormente se confirmaram”.

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Além da determinação da liberação de Rafael da cadeia, a decisão também ordenou a imediata paralisação do processo. “Seus efeitos quanto à liberdade foram estendidos aos demais acusados”, diz o comunicado.

“A defesa recebe a decisão com serenidade e reafirma que ninguém pode permanecer privado de sua liberdade em razão de falhas do próprio Estado na condução do processo. Seguiremos trabalhando com a mesma firmeza e responsabilidade, convictos de que o respeito ao devido processo legal é indispensável à realização da Justiça que o caso exige", concluiu.

O crime

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem desceu de uma motocicleta e efetuou disparos contra o empresário. Estevão morreu ainda no local. As imagens também registraram a fuga dos suspeitos em uma motocicleta.

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou Matheus Lopes de Abreu como o homem apontado como autor dos disparos. Ele foi preso em Santa Maria do Pará enquanto, segundo a polícia, tentava fugir para São Paulo. Rafael Mota Ribeiro, sócio da vítima, foi apontado pela investigação como o mandante do crime. A Polícia Civil informou, à época.