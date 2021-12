Empresário corre nu após carro capotar e ele ser roubado por mulheres que conheceu em festa 

O empresário de 35 anos, cujo nome não foi divulgado, foi socorrido após correr nu na rodovia LMG 080, no bairro Darly Ribeiro, em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Ele estava em um carro modelo Jeep Renegade com outras duas mulheres que conheceu em uma festa quando capotaram na via, na noite desta quinta-feira (30). Com informações do Portal do Holanda.

O carro pertence ao empresário que relatou à polícia ter entregue o volante para uma delas após a jovem pedir para conduzir o veículo. Ele contou que atendeu o pedido e foi para o banco de trás para ficar com a outra mulher.

Ele disse à equipe policial que não sabe o que, de fato, aconteceu pois estava desacordado no momento em que o carro capotou. E quando ele acordou percebeu que todas as suas coisas haviam sido roubadas, como malas, a carteira com documentos e cartões de crédito e até as roupas.

O empresário correu nu pela rodovia em busca de ajuda até que recebeu apoio de uma testemunha que relatou ter encontrado o homem sem roupas e, aparentemente, embriagado.

A testemunha também viu quando as duas mulheres saíram do carro após o capotamento.

O Corpo de Bombeiros deu auxílio ao empresário até a chegada da polícia. As mulheres não foram localizadas, já o homem foi encaminhado para casa de familiares.