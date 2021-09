Em Santo Antônio do Tauá, homem é morto a tiros poucos dias depois de sair da prisão

Na tarde da última quarta-feira, 29, o 28º Pelotão da Polícia Militar recebeu a informação de que um homicídio havia acabado de ocorrer no bairro Parada Marambaia, em Santo Antônio do Tauá, nordeste paraense. Chegando ao local, os policiais confirmaram que a vítima era Manoel Nunes da Silva Neto, também conhecido como Manuel do Catitu, homem morto a tiros por criminosos que teriam chegado de motocicleta ao local.

Conforme informou o pelotão, vinculado ao 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) com sede em Santa Izabel do Pará, o crime foi por volta das 14h. Ao serem acionados pelo telefone celular da corporação, a PM chegou ao endereço, às margens da rodovia PA-140 o homem morto no pátio de uma casa. A PM isolou a área e acionou a Unidade Regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Castanhal para remover o corpo.

Segundo informações de vizinhos, os responsáveis pelo crime seriam dois homens, que chegaram ao local em uma moto, atirando contra Manoel sem dar qualquer explicação. Nenhum suspeito de participar no crime, com características de execução, foi detido.

Ainda segundo a PM local, o homem tinha várias passagens pelo sistema de segurança e havia saído recentemente da prisão. Um busca no site do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) mostrou que Manoel respondeu a vários processos, incluindo homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Esses crimes podem ter envolvimento com sua morte, a Polícia Civil, que investiga o caso, segue apurando a morte de Manoel.