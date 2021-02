Em Parauapebas, homem é preso em flagrante com mais de 1.200 comprimidos de ecstasy

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite da última sexta-feira (19), Eduardo Luís Libinski Júnior, acusado de traficar drogas no município de Parauapebas, sudeste paraense. Com ele, foram apreendidos mais de 1.200 comprimidos de ecstasy, avaliados em cerca de R$ 60 mil.

Segundo a polícia, Eduardo estava na loja de conveniência de um posto de combustível localizado no bairro União, quando uma equipe de motos da PM chegou, buscando abrigo diante da chuva que estava caindo na cidade. Os policiais, no entanto, estranharam a atitude dele diante da chegada da guarnição.

Mostrando certo nervosismo, o suspeito saiu de perto dos policiais e entrou na loja. Imediatamente, os militares o abordaram e ele foi revistado. Nos bolsos, carregava oito comprimidos de ecstasy. Interrogado, ele teria confessado que vendia a droga em bares e festas da cidade.

Os policiais foram até a residência do acusado, onde encontraram mais 1.203 comprimidos. No local, estavam mais dois homens. Um deles se identificou como dono do imóvel e outro estava consumindo bebida alcoólica. Eduardo inocentou ambos, afirmando que eles não sabiam da existência da droga.

Em seguida, ele foi conduzido, junto com o entorpecente, para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil e entregue ao delegado Dufrae Abade Paiva, para os devidos procedimentos legais.