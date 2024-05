Em Castanhal, familiares e amigos velam motorista de ônibus do IFPA que sofreu acidente em Tucuruí

O velório de Edinaldo de Jesus Ferreira Meireles, conhecido como Seu Meireles, de 56 anos, motorista do ônibus de excursão que sofreu acidente em Tucuruí, é realizado na manhã desta terça-feira (28), na casa onde ele morava com a família, no município de Castanhal, nordeste paraense. A despedida teve grande movimentação de amigos, parentes e vizinhos do motorista, no bairro de Santa Lídia.

A viúva do Seu Meireles, Nilza Maria Magalhães Xavier, casada com ele ha 28 anos, conta que, além de motorista, ele era técnico em agropecuária do IFPA há 31 anos. Ela também comenta que ele era uma pessoa muito querida pelos alunos e por toda a comunidade onde vivia. “Com certeza, não só pela comunidade, mas pelos amigos e pelos parentes ele tinha um coração muito bom”, relata.

Roberto Dias, amigo de infância do seu Meireles, destaca que, apesar de como se deu o acidente com o ônibus, o amigo pode ser considerado um herói, por ter evitado que a tragédia fosse ainda mais grave. “Posso dizer que mesmo a tragédia que aconteceu, é possível considerar ele como um herói. Porque se aquele ônibus chegasse a capotar acho que teria morrido mais gente. Eu acho que ele percebeu isso e segurou o ônibus para ele bater de frente, justamente para salvar mais vidas, apesar de que ele se sacrificou. Para mim, ele foi um bom motorista considerado um heroi”, diz o amigo de infância.

O sepultamento será às 17h, nesta terça-feira (28), no cemitério público de Inhangapi, com o cortejo saindo às 15h30 do local onde é realizado o velório.

