O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Em atitude suspeita, homem é preso com drogas na cueca em Marabá

Lucas de Jesus Oliveira foi apresentado na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil na tarde de segunda-feira (10) após ser detido com uma pedra de crack

O Liberal
fonte

Em atitude suspeita, homem é preso com drogas na cueca em Marabá. (Reprodução)

Lucas de Jesus Oliveira foi apresentado na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil na tarde de segunda-feira (10) após ser detido com uma pedra de crack, por volta das 15h30, na avenida Antônio Maia, no Núcleo Marabá Pioneira, em Marabá, no sudeste paraense.

De acordo com a Polícia Militar, em rondas pela avenida, uma guarnição avistou dois homens em uma motocicleta e estranhou quando o garupa, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e levou a mão à cintura, como se estivesse guardando algum objeto.

Diante da situação, os dois foram abordados. Durante a busca pessoal, foi encontrada a pedra de crack na cueca de Lucas, segundo informações divulgadas pelo site Correio de Carajás. Ao serem questionados sobre a droga, o condutor da motocicleta informou que o veículo pertence à esposa e que estava apenas trabalhando como condutor por aplicativo. Lucas, por sua vez, se recusou a responder às perguntas.

Os policiais afirmam que, devido ao comportamento nervoso e inquieto do suspeito, foi necessário o uso de algemas, visando prevenir uma possível fuga e resguardar a integridade física dele e da guarnição. Lucas foi encaminhado à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil junto da droga.

