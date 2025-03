Edgar Wolverine fez vídeo antes do assassinato; imagem mostra suposto carro onde estavam criminosos

O caso da morte do empresário e DJ, Edgar Barreto Barbosa, mais conhecido como ‘Wolverine’, está sob sigilo pela Polícia Civil. A vítima foi morta a tiros na madrugada de sábado (22/3), em Ananindeua, quando estava na frente da choperia “Bom de Taco”, estabelecimento do qual ele era proprietário, na Cidade Nova. Nesta segunda-feira (24/3), a redação de O Liberal teve acesso a um vídeo feito por Edgar minutos antes de ser assassinado. As imagens mostram o suposto carro apontado como sendo o veículo onde estavam os criminosos.

O vídeo foi gravado pela vítima no local onde o crime ocorreu, por volta de 1h20. Segundo as informações, Edgar teria feito o vídeo para mostrar a rua que estava com neblina. No entanto, teria registrado o veículo branco que supostamente foi usado para dar apoio no assassinato.

A gravação tem cerca de 16 segundos e filma, rapidamente, o carro branco passando na via. Os familiares e amigos de Edgar acreditam que aquele pode ser o suposto carro que deu apoio no crime devido a outra gravação, que também circula nas redes sociais, e mostra o veículo branco passando pelo local segundos antes do executor matar Edgar.

Todas as informações sobre o crime estão sendo apuradas pela Polícia Civil. “A Polícia Civil informa que o caso está sendo investigado sob sigilo pela Divisão de Homicídios”, disse a PC, nesta segunda-feira (24), em nota.