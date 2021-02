Dupla que planejava roubar empresário é presa com armas de fogo e munições, em Novo Progresso

Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido na tarde da última segunda-feira (8), no município de Novo Progresso, sudeste paraense, durante uma operação da Polícia Militar. A dupla foi flagrada em uma residência com duas armas de fogo, munições e entorpecentes, e estaria planejando roubar um empresário da cidade.

Segundo informações da polícia, uma denúncia anônima informou que um grupo estaria planejando um assalto a um empresário e que os suspeitos estariam escondidos em uma casa no bairro Bela Vista. Uma equipe foi até o local e constatou a veracidade dos fatos.

Após revista na casa, os policiais encontraram uma carabina calibre 38, uma espingarda calibre 12, 15 munições calibre 12, três munições calibre 16, duas munições calibre 20, além de uma maleta porta arma longa e uma quantia de R$ 25.

Ainda de acordo com a polícia, duas pessoas que estavam na residência confessaram que o armamento e as munições haviam sido furtados de uma propriedade localizada no distrito de Almeida, no município de Itaituba, sudoeste do Pará.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde permanece à disposição da justiça. O adolescente foi recolhido, conforme recomendação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).