Dupla é presa no momento em que se preparava para assaltar carro-forte, no Acará

Dois homens foram presos, em flagrante, neste sábado (11), pela Polícia Civil do Pará, na cidade do Acará, na região do Baixo Tocantins. A dupla se preparava para assaltar um carro de transporte de valores, que tinha como destino o município de Tailândia, no nordeste paraense.

Um dos presos nesta etapa é natural da cidade do Acará. O outro é da cidade de Cabrabó, estado de Pernambuco, e confessou que só veio ao Pará para a realização do crime. As investigações seguem no intuito de localizar e prender outros integrantes da associação criminosa.

Segundo a polícia, uma casa de madeira foi escolhida como o “comando” dos criminosos. Apesar de simples, para disfarçar qualquer movimentação de populares do entorno, o local abrigava forte aparato de armas, munições e acessórios. Foram apreendidos três fuzis, sendo um .50, que é utilizado para furar a blindagem dos veículos. Esse armamento também é utilizado para derrubar aviões.

Além dos fuzis, a Polícia Civil apreendeu uma carabina, um rifle, 14 explosivos, chapas de aço, carregadores de armas, munição e dois veículos que seriam utilizados no crime. Os carros já estavam com o interior modificado para a realização do roubo.

“Nós interceptamos os preparativos para essa ação e agimos de forma contundente e precisa, evitando o roubo de valores, salvando a vida dos colegas que trabalham neste ramo, bem como garantindo a segurança da população, afinal, o armamento apreendido é de alto calibre e mostra que esses criminosos não estavam para brincadeira”, enfatizou o delegado-geral, Walter Resende.

A ação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO), Delegacia e Divisão que fazem parte da Diretoria de Polícia Especializada (DPE), e à Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).