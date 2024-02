Dupla é presa após furtar veículo e maquinários de empresa em Ananindeua

Ivaldo Sousa dos Anjos e Everton da Costa Carvalho foram presos, na última sexta-feira (9), pelo crime de furto qualificado praticado contra uma empresa localizada no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, na quinta-feira (8). Segundo a polícia, os suspeitos conseguiram furtar da garagem do estabelecimento dois ve​ículos, além de maquinários como makita, lixadeira, furadeira, dentre outros.

Ainda conforme as investigações policiais, os suspeitos já estariam planejando o desmanche do veículos, bem como a venda das máquinas. Para isso, contavam com o apoio de um terceiro comparsa, já identificado pela polícia.

Após a análise de câmeras de segurança da empresa, a polícia conseguiu identificar os suspeitos. Ivaildo vinha sendo monitorado e foi preso no momento em que deixava a sua residência. Ele colaborou com a captura de Everton e recuperação de todo o material furtado.

Ivaildo e Everton foram encaminhados para a Delegacia do Júlia Seffer, da Superintendência da Região Metropolitana de Belém, e submetidos aos procedimentos legais.