Duas pessoas morrem em acidente na BR-316, entre Benevides e Santa Izabel do Pará, neste domingo

Duas pessoas morreram na manhã deste domingo (26) em um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na rodovia BR-316, entre os municípios de Benevides e Santa Izabel do Pará. A colisão ocorreu nas proximidades de um posto de gasolina.

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado na Delegacia de Benevides. Ainda de acordo com a PC, o motorista do carro foi apresentado pela PM por dirigir sob efeito de álcool e causar o acidente.

Ainda segundo a polícia, as vítimas que estavam na moto ainda foram levadas para atendimento médico e os veículos apreendidos. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas", afirma.

Segundo as primeiras informações, as vítimas, que estavam na moto, morreram no local devido à força do impacto. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender à ocorrência e atuar até a remoção dos corpos.

O acidente provocou congestionamento no trecho, e a PRF fez o controle do trânsito na área. Até o início da manhã deste domingo, as vítimas ainda não tinham sido identificadas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PRF. A reportagem aguarda retorno.