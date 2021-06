Duas pessoas ficam feridas durante acidente inusitado em São Brás

Um acidente inusitado deixou pelo menos duas pessoas feridas, na manhã desta sexta-feira, na rua Jutaí, no bairro de São Brás, em Belém. De acordo com informações de populares, um motorista não identificado, com visíveis sinais de embriaguez, teria batido na bicicleta de um vendedor ambulante e quebrado a estufa onde estavam os salgados.

Para não pagar o prejuízo, o responsável pelo acidente fugiu do local, mas o vendedor ambulante se pendurou na porta do veículo, que seguiu em alta velocidade e acabou batendo em outros três carros.

Segundo informações, o motorista foi agredido por populares. As duas pessoas feridas foram socorridas por homens do Corpo de Bombeiros e levadas para o hospital.

O motorista foi encaminhado para a Seccional de São Brás, onde foram realizados os procedimentos legais.

A confusão terminou ainda com um advogado preso. Segundo testemunhas, ele teria desacatado as autoridades policiais no momento do acidente.

Esta matéria está em atualização.