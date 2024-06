Drogas e produtos apreendidos são incinerados em Moju

Uma ação conjunta de órgãos de segurança incinerou 37 kg de drogas entre maconha, cocaína e óxi no município de Moju, no nordeste do Pará. Também foram destruídos 12 caixas de cigarros e 174 pacotes de incensos apreendidos na região do Baixo Tocantins. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil.

A destruição ocorreu em uma cerâmica na zona rural de Moju. A ação conjunta contou com a vigilância sanitária de Abaetetuba, Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), Polícia Científica, delegacias de Mocajuba, Abaetetuba e a Superintendência Regional do Baixo Tocantins.

A incineração é um procedimento rotineiro previsto em lei. Amostras das drogas foram coletadas para exames periciais pelo Laboratório de Toxicologia Forense, da Polícia Científica do Pará.