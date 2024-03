Dono do pitbull que atacou adolescente está ajudando a vítima financeiramente, afirma advogado

Na manhã desta quarta-feira (20), passou a circular nas redes sociais o vídeo feito pelo advogado Thiago Senis, que trabalha para a família do dono do pitbull que atacou um adolescente na terça-feira (19), na cidade de Capitão Poço, nordeste do Pará. O advogado informou que fez o vídeo para esclarecer alguns boatos falsos que passaram a circular em aplicativos de mensagens e afirma que os tutores do cão estão ajudando financeiramente o garoto atacado.

“Eu estou fazendo esse vídeo em caráter informativo a pedido do meu cliente o senhor Raul Menezes e a esposa dele, Margareth Menezes. O triste episódio ocorreu na residência dele ontem com o ataque do pitbull a criança. Infelizmente a criança entrou na residência e foi atacada. O vídeo é devido a alguns pedidos de ajuda à família do menino, deixando bem claro que não temos nada contra quem deseja ajudar. Queremos deixar bem claro que a dona Margareth está sim ajudando financeiramente a essa família e a criança que está internada em Belém”, diz o advogado.

Além disso, Thiago Senis ainda informa que o ataque ocorreu dentro da casa dos tutores do cachorro. “O ataque ocorreu dentro da residência do casal, não foi na rua. O cachorro estava preso e, inclusive, um dos animais estava na corrente. E a criança entrou na residência e, infelizmente, foi atacada por esse animal. E lembrando que a constituição federal também nos garante o direito de inviolabilidade da nossa residência”, declara o advogado.

Durante a fala do advogado, ele ainda postou um trecho do vídeo feito pelas câmeras de segurança da residência, que mostram o momento em que a criança chega ao local antes de ser atacada.

Sobre o caso

Um garoto de 14 anos teve o rosto dilacerado e sofreu escalpelamento após ser atacado por um pitbull, na noite desta segunda-feira (18), na zona rural do município de Capitão Poço, nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, a vítima, que teria problemas psicológicos, entrou no sítio quando o cão, que serviria para proteger o local, avançou no adolescente.

O menino foi socorrido pelos policiais em estado grave de saúde e levado para o AME. Depois disso, foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. O garoto não corre risco de morte, de acordo com a PC. No momento do ataque havia dois cachorros no sítio. Um se tratava do pitbull que atacou o adolescente e o outro, de raça não revelada, estaria acorrentado.