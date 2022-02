Dois irmãos morreram, com golpes de faca, no sudeste do Pará

Dois irmãos foram mortos, a golpes de faca, em Rondon do Pará, no sudeste do Pará. O duplo homicídio, na noite de domingo (27), ocorreu na rua Cláudio Moisés, no bairro Jaderlândia.

As vítimas são Hélio Nonato de Oliveira, 37 anos, e Antônio de Sousa, 38, esfaqueados por volta das 21h30. As primeiras informações apuradas pela Polícia Civil indicam que houve uma discussão inicial num bar próximo ao local do crime. Por causa de uma mulher, os irmãos discutiram com um homem conhecido como “Betinho”.

Eles correram atrás de “Betinho”, mas este o matou a golpes de faca. A equipe policial realiza diligência para localizar e prender o autor dos crimes. Em nota, a Polícia Civil informou os irmãos foram esfaqueados e mortos após uma discussão em um bar, localizado no bairro Jaderlândia.

Um inquérito foi instaurado para apurar o caso e identificar o responsável pelo crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas ao disque-denúncias, número 181. O sigilo é garantido.