Dois homens são presos com grande quantidade de entorpecentes

Militares do 15° Batalhão prenderam dois homens por tráfico de drogas e apreenderam uma expressiva quantidade de entorpecentes no município de Itaituba, no sudoeste paraense. Essas ações ocorreram na sexta-feira (29). Na primeira prisão, os agentes realizavam rondas pela rodovia Transgarimpeira e viram um motociclista que consideraram em atitude suspeita.

Os policiais deram a ordem de parada, mas o homem acelerou o veículo para evitar a abordagem. Os policiais, então, iniciaram o acompanhamento do suspeito que, detido, foi flagrado com 12 papelotes de cocaína, seis papelotes de maconha, cinco pedras de crack, além de R$760,00. O homem foi preso em flagrante e conduzido, junto com o material apreendido, para a Seccional de Itaituba.

Já por volta das 22h43, militares que integram o Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) colaboraram em uma ação de cumprimento de mandado de prisão contra um suspeito por tráfico de drogas, no bairro Santo Antônio. Durante a ação, foram apreendidas 96 gramas de cocaína, 36 gramas de maconha, 72 gramas de crack e uma motocicleta. O homem também foi apresentado na Seccional de Itaituba para os procedimentos cabíveis.