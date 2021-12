“Diabo Loiro” é morto com tiros pelas costas em Tailândia

Antônio Cleison da Silva Guimarães, mais conhecido como o “Diabo Loiro”, foi baleado e morto na noite do último domingo, 05, em Tailândia, nordeste paraense. O crime foi registrado por volta das 22h no Distrito de Palmares, a cerca de 60 quilômetros da sede do município, e até o momento, ainda não se sabe ao certo o que pode ter motivado o assassino a tirar a vida do homem.

Segundo a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o homem foi baleado no final da rua Mogno. O Pelotão que atua no distrito apurou que o assassino chegou andando e surpreendeu a vítima pelas costas, disparando o primeiro tiro na nuca e, em seguida, deu mais dois tiros. A motocicleta da vítima foi levada após o crime, o que poderia caracterizar o caso como latrocínio, mas apenas as investigações da Polícia Civil podem de fato determinar o que aconteceu.

Ainda em Palmares, a PM foi informada que Antônio havia separado uma briga mais cedo, entrando em luta corporal com os envolvidos, e os moradores da vila acharam importante comunicar esse fato às autoridades. A área foi isolada e os militares aguardaram a chegada da Polícia Civil para executar os demais procedimentos. Até o momento, a identidade do atirador permanece um mistério e o motivo da morte de Antônio ainda não foi esclarecido.