Denunciado por poluição sonora, homem atira em viatura e acaba preso em Santa Bárbara

Um homem foi detido no começo da manhã deste domingo (3), no município de Santa Bárbara do Pará, após provocar poluição sonora em via pública e ter feito disparos na direção de uma viatura da Polícia Militar. Por volta das 6 horas, policiais do 39º Batalhão da Polícia Militar (30º BPM) foram acionados para verificar a situação de perturbação do sossego alheio na rua Francisco Maia, no Bairro Novo, no município de Santa Bárbara (PA), próximo da Ilha de Mosqueiro. Trata-se de um homem, amanhecido, com o som alto no carro dele.

Ao chegarem ao local da ocorrência, os policiais constataram ser verdadeira a situação. Solicitaram, então, por duas vezes ao homem que abaixasse o volume da música, pois aquilo estava perturbando os vizinhos. Porém, como não tivessem sido obedecidos, os policiais ordenaram ao cidadão que desligassem o som do carro. Feito isso e atendida, a guarnição começou a deixar o local.

No entanto, o homem entrou no carro dele e foi atrás da viatura. Em dado, momento fez três disparos na direção do veículo oficial. Os policiais, então, partiram em perseguição ao autor dos tiros, que somente às proximidades do condomínio onde mora. Ele jogou a arma (uma pistola .40) em um terreno baldio.

Os policiais, então, deram voz de prisão ao homem e também conduziram mais duas pessoas que estavam com ele para apresentação em uma delegacia de Polícia. A arma foi apreendida pela Polícia.