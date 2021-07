Crimes de furto e roubo apresentam queda no penúltimo final de semana do veraneio paraense

Os crimes de furto e roubo apresentaram uma grande queda no Pará no penúltimo final de semana de julho, entre os dias 23 e 24, em comparação com os anos anteriores. De acordo com o balanço da Operação Verão 2021, divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) nesta terça-feira (27), os furtos caíram em até 71%, enquanto a ocorrência de roubos diminuiu em até 63%.

Em furtos, os índices deste último final de semana apontam uma queda de 52% em relação ao mesmo período de 2020, e em relação a 2019, quando não havia restrições, a redução fica em 71%. Já em relação a roubos, 2021 apresenta queda de 50% em relação ao ano passado, e de 63% se comparado a 2019. A Operação Verão 2021 encerra no próximo dia 2 de agosto.

Para o coronel da Polícia Militar Alexandre Mascarenhas, secretário adjunto de operações, "apesar do volume de turistas e veranistas ter sido maior no último final de semana, as forças de segurança pública do estado, juntamente com os órgãos parceiros, de forma integrada, conseguiram conter os crimes contra o patrimônio".

"Neste quarto final de semana, por exemplo, em relação ao mesmo período de 2020, nós tivemos uma diminuição de 52% no número de roubos e de 50% no número de furtos, ou seja, isso demonstra que o planejamento executado pela Segup, juntamente com os órgãos do sistema, têm dado certo no sentido de conter a alta da criminalidade em relação a patrimônio", acrescentou Mascarenhas.

Para o último final de semana do mês, o sistema já realiza os preparativos para aguardar um volume ainda maior de pessoas, já que costumeiramente é um período que concentra um deslocamento maior da população. "Vamos aumentar a fiscalização, principalmente para que sejam obedecidos os critérios e as restrições embutidas no decreto do Governo do Estado e também para dar segurança à população, evitando cometimento de crimes", concluiu o coronel da PM.

Produtividade

Segundo a Segup, da última sexta-feira (23), até o último domingo (25), foram registradas, no Pará, um total de 18.362 abordagens, sendo destas: 16.494 a transeuntes; 490 a veículos; 658 a motociclistas; 416 em ônibus; e sete em embarcações fluviais. Foram efetuadas nove prisões e 283 apreensões e fiscalizações.

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil registraram 39 acidentes por animais aquáticos; sete afogamentos não fatais; 131 atendimentos pré-hospitalares e a localização de 32 crianças. Também foram reforçadas as recomendações sanitárias para conter a Covid-19, com orientações para 4.456 pessoas nos balneários, além da distribuição de 1.312 pulseiras de identificação para crianças.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) realizou 12 exames de balística; 5 de perícia veicular e 10 de lesão corporal. Foram arbitradas 41 fianças por agentes da Polícia Civil e 95 procedimentos instaurados, além de 349 boletins registrados e 5 mandados de prisão emitidos. O Departamento de Trânsito registrou 700 autos de infração, 91 infrações com base no artigo 165 do Código de Trânsito.