Criança morre ao se afogar em rio de Tucuruí

Uma criança de sete anos, identificada como Kaique Breno de Souza Igreja, morreu vítima de afogamento na tarde de domingo (3), em um rio que fica no Bairro Mangal, município de Tucuruí, sudeste do Pará. Conforme os relatos iniciais, os familiares do menino ainda o socorreram e o levaram para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas ele não resistiu.

As autoridades policiais locais foram informadas que a morte de Kaique Breno ocorreu por volta de 15h30, em um rio que fica próximo a uma praia da região, na Travessa Santo Antônio. A família aproveitava um dia de lazer quando perceberam a ausência do menino. Não há informações sobre como foi a dinâmica do caso até a entrada do menino no rio e o afogamento. No entanto, os familiares foram pegos de surpresa ao perceber o afogamento.

Kaique Breno foi retirado pela família e outros populares de dentro do rio. Ele ainda recebeu os devidos socorros no local, mas foi levado às pressas para a UPA, onde deu entrada em estado grave. A equipe médica realizou todos os procedimentos de emergência para tentar salvar o menino, no entanto ele não resistiu e morreu momentos após ser internado. Uma investigação será realizada para apurar mais detalhadamente todas as circunstâncias do afogamento da criança.

Após a morte do menino ser divulgada, vários amigo, familiares e pessoas da comunidade lamentaram a perda precoce do garoto e declararam solidariedade nas redes sociais aos pais da criança.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Tucuruí apuram as circunstâncias da morte. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.