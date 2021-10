Criança fica ferida após casa ser invadida por caminhonete em alta velocidade, no município de Placas

Uma criança ficou ferida após a residência onde mora ser invadida por uma caminhonete, no município de Placas, no sudoeste do Estado, no último domingo (24). O motorista teria perdido o controle do veículo.

O condutor, que não foi identificado, possivelmente trafegava em alta velocidade na pista, quando perdeu o controle da caminhonete, invadiu um terreno e só parou ao colidir com uma parte da casa de madeira. Com informações do site Confirma Notícia.

Moradores das proximidades do acidente ficaram assustados com a situação. Segundo informações, a criança foi encaminhada para o hospital municipal com um ferimento na região da cabeça, causada pelo acidente. O estado de saúde dela não foi divulgado pela unidade de saúde.

Já o motorista fugiu do local sem prestar socorro à família da criança, deixando para trás a caminhonete que estaria caracterizada com as logomarcas de um supermercado da cidade.

A reportagem de Oliberal.com entrou em contato com a Polícia Civil para apurar mais informações sobre esse caso e aguarda retorno.