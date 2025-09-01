Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Criança de dois anos é encontrada morta em rio de Ponta de Pedras

O caso foi registrado na tarde de domingo (31), na Comunidade Rio Glória

O Liberal
fonte

Criança de dois anos é encontrada morta em rio de Ponta de Pedras. (Foto: Arquivo)

Um menino de dois anos morreu afogado na tarde de domingo (31) em Ponta de Pedras, no Marajó. Segundo as informações iniciais, o caso foi registrado na comunidade Rio Glória, zona rural do município. A criança teria desaparecido da casa dos pais e foi encontrada boiando em um rio, nas proximidades da residência.

Conforme o portal Notícias Marajó, a Polícia Militar informou que os pais perceberam a ausência do filho por volta das 14h e iniciaram as buscas com a ajuda de vizinhos. Após alguns minutos, o menino foi encontrado de bruços próximo a uma árvore de miriti que é usada como trapiche pela comunidade.

A criança foi retirada da água e os familiares ainda tentaram realizar manobras de reanimação, no entanto, sem sucesso. Em seguida, o corpo foi levado ao Hospital Municipal de Ponta de Pedras, onde o óbito foi confirmado. Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do afogamento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
