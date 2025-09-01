Criança de dois anos é encontrada morta em rio de Ponta de Pedras
O caso foi registrado na tarde de domingo (31), na Comunidade Rio Glória
Um menino de dois anos morreu afogado na tarde de domingo (31) em Ponta de Pedras, no Marajó. Segundo as informações iniciais, o caso foi registrado na comunidade Rio Glória, zona rural do município. A criança teria desaparecido da casa dos pais e foi encontrada boiando em um rio, nas proximidades da residência.
Conforme o portal Notícias Marajó, a Polícia Militar informou que os pais perceberam a ausência do filho por volta das 14h e iniciaram as buscas com a ajuda de vizinhos. Após alguns minutos, o menino foi encontrado de bruços próximo a uma árvore de miriti que é usada como trapiche pela comunidade.
A criança foi retirada da água e os familiares ainda tentaram realizar manobras de reanimação, no entanto, sem sucesso. Em seguida, o corpo foi levado ao Hospital Municipal de Ponta de Pedras, onde o óbito foi confirmado. Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do afogamento.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
