Criança de 2 anos é reanimada por policiais militares após mal súbito em Igarapé-Açu

Uma criança de dois anos de idade foi socorrida por policiais militares após sofrer um mal súbito com convulsão na comunidade “Travessão Vila do Prata”, divisa entre os municípios de Igarapé-Açu e São Francisco do Pará, no nordeste paraense, na tarde de domingo (17).

De acordo com a Polícia Militar, o menino foi encontrado inconsciente, com batimentos cardíacos acelerados, dificuldades para respirar e apresentando grande quantidade de secreção na garganta. A guarnição, composta pelo 3º Sargento D. Pinheiro e pelo Soldado Cosmo, foi acionada pelo tio da criança e, imediatamente, prestou os primeiros socorros.

Os policiais realizaram a desobstrução das vias aéreas e, diante de um princípio de parada cardiorrespiratória, iniciaram o procedimento de RCP (ressuscitação cardiopulmonar), conseguindo reanimar a criança.

Após estabilizar o quadro, a equipe levou o menino até o Hospital Municipal de Igarapé-Açu na própria viatura, devido à dificuldade de acesso de uma ambulância ao local. No hospital, a criança recebeu atendimento médico e passa bem.