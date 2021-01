Sobreviventes e corpos das vítimas do acidente no Paraná devem chegar nesta quinta

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná informou a conclusão, na noite desta quarta-feira (27), do trabalho de logística de escolta e transporte dos 18 corpos das vítimas, sobreviventes e familiares do trágico acidente que aconteceu na segunda-feira (25), na BR 376, no município paranaese de Guaratuba.

A ação da Sesp terminou em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), após o embarque no Aeroporto Internacional Afonso Pena. O voo decolou do Paraná às 21h06 e tem de previsão de chegada para 00h40 desta quinta-feira (28), em Belém, onde é aguardado por autoridades da área de Segurança Pública do Pará.

A aeronave que traz os corpos chegou ao Afonso Pena por volta de 20h. As equipes da Polícia Científica fizeram mais uma conferência e, depois, liberaram para o embarque. O corpo de uma criança vítima do acidente foi enviado à cidade de São José, em Santa Catarina (região de Florianópolis) e, de acordo com as informações recebidas, o deslocamento foi feito pela própria família na tarde desta quarta-feira.

No voo a caminho de Belém, estão, também, duas peritas criminais da Comissão de Perícia em Local de Desastres em Massa – Identificação de Vítimas de Desastres (DVI) da Polícia Científica do Paraná. Elas vão trabalhar de forma integrada com os peritos do Pará, e darão prosseguimento à perícia criminal, já iniciada no local do acidente e na sede da Polícia Científica do Paraná.

Das 19 vítimas fatais do acidente, 17 foram identificados por meio da necropapiloscopia, ou seja, pelas impressões digitais. Outros dois corpos, de menores de idade, estão sendo identificados, pela instituição paranaense, por exames de DNA, e foram entregues à Polícia Científica do Pará para a continuidade dos trabalhos em parceria com a instituição paranaense.

Os procedimentos de exame de DNA variam de acordo com a especificidade da situação, sendo assim, o tempo para a conclusão do laudo de identificação humana varia de acordo com cada caso.