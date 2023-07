Corpo em decomposição é encontrado às margens de estrada em Eldorado do Carajás

O corpo de um homem foi encontrado no final da tarde da última quarta-feira (5), às margens da estrada que dá acesso à região da Pedra Furada, em Eldorado do Carajás, no sudeste paraense. A Polícia Militar foi a responsável pela localização do cadáver. A identificação não foi possível devido ao avançado estado de decomposição. A Polícia Civil investiga o caso.

Assim que confirmaram a presença do cadáver no local, os policiais militares realizaram a preservação até a chegada da Polícia Civil e de peritos da Polícia Científica, que fez a análise e remoção. A investigação deverá apontar as circunstâncias do crime e possíveis autores.