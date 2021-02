Corpo é encontrado com camisa enrolada no pescoço em mata de Santarém

O corpo de Andreci do Carmo Miranda, 26 anos, foi encontrado no final da tarde de segunda-feira (15), em uma área de mata de Santarém, no oeste do Pará. Em avançado estágio de decomposição, o cadáver estava com uma camisa enrolada no pescoço e parcialmente despido. Ele foi localizado em uma área de mata às margens da avenida Dom Frederico Costa, com rua Marcílio Dias, no bairro de Jutaí.

Conhecido pela alcunha de "Corote", a vítima estava desaparecida desde o último sábado (13). Familiares e amigos relataram à Polícia Militar que o jovem tinha problemas com alcoolismo. Não há informações de quem teria achado o corpo de Andreci.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e resguardar a cena do crime até a chegada de uma equipe de peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC). O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Apenas um exame de necropsia poderá indicar de que forma o jovem foi assassinado. Não há pistas de quem o teria matado e nem o que teria causado o ato criminoso. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.