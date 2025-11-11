Corpo de universitário desaparecido é encontrado em Santarém

O corpo do motorista de aplicativo e universitário João Marcos dos Santos Rebelo, conhecido pelo apelido de “Marquinho”, foi encontrado na madrugada de terça-feira (11/11) em um ramal na comunidade Vila Nova, região do eixo forte, em Santarém, região oeste do Pará. Ele estava desaparecido desde o último domingo (9/11). Até agora, as circunstâncias da morte de João não foram esclarecidas.

Segundo o portal O Impacto, a vítima teria saído em seu veículo e informado a familiares que iria quitar uma dívida, porém, não retornou. As autoridades policiais foram acionadas para a verificação da ocorrência e remoção do corpo, por meio do Instituto Médico Legal (IML), que fez a perícia para identificar a causa da morte. A vítima morta foi localizada em uma área de difícil acesso. Em nota, a Polícia Científica do Pará confirmou que o corpo de João Marcos dos Santos Rebelo foi periciado e liberado para a família na manhã desta terça-feira (11). O laudo com mais detalhes sobre as condições do cadáver da vítima será entregue para a PC em alguns dias.

No momento, o automóvel de João não foi encontrado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e foi informada de que as circunstâncias do caso são investigadas pela Delegacia de Homicídios de Santarém. "A vítima foi identificada como João Marcos dos Santos Rebelo. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do crime", disse.