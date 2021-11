Corpo de suposto presidiário em saída temporária é encontrado em Santarém

O corpo de um homem foi encontrado em um terreno particular na tarde desta segunda-feira (29), em Santarém, no oeste paraense. O achado macabro foi feito pelo dono da propriedade em que a vítima foi encontrada, na entrada do Ramal dos Coelhos, região do Eixo Forte. O corpo supostamente seria de um presidiário, que há dois dias saiu da prisão em benefício de saída temporária. Entretanto, a informação ainda é apurada pela Polícia Civil, que conduz as investigações sob comando da delegada Raíssa Beleboni.

O homem foi achado de bruços, com um ferimento nas costas. A Polícia Militar também foi acionada e resguardou a cena do crime, até a chegada de uma equipe de peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC). Ao que tudo indica, a vítima foi morta em outro local e teve o corpo apenas descartado no local onde foi achada.

As autoridades policiais estão no local investigando a motivação e autoria do homicídio. O corpo será removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) de participação no crime podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.