Corpo de piloto é encontrado dentro de aeronave submersa no rio Tapajós

O corpo de Jácome Tavares Vieira, 65 anos, piloto do avião de pequeno porte que caiu no rio Tapajós, em Itaituba, sudoeste do Pará, foi localizado na manhã deste domingo (1º). Ele estava preso à fuselagem da aeronave, que permanecia submersa desde o acidente ocorrido na última sexta-feira (29). O resgate foi feito por um mergulhador voluntário, ex-garimpeiro da região, que encontrou o avião durante as buscas realizadas em colaboração com as equipes de resgate.

A aeronave foi localizada no leito do rio em frente ao 53º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), e emergiu parcialmente à superfície durante as tentativas de remoção. Desde o início das operações, o Corpo de Bombeiros e outras forças atuaram no local para mapear a área do impacto e realizar o resgate, informou o CBMPA.

O acidente

Na tarde de sexta-feira, o avião, que havia decolado de Santarém, colidiu com fios de alta tensão antes de cair no rio Tapajós. A baixa visibilidade na região, causada por fumaça densa, é uma das hipóteses consideradas como fator contribuinte para o acidente. Após a queda, objetos como mochilas e roupas foram encontrados boiando na água, mas não havia sinal dos ocupantes.

Uma das mochilas recuperadas continha um documento de identificação em nome de Jácome Tavares Vieira, que era o piloto e único ocupante do avião. O número exato de pessoas a bordo ainda não foi confirmado pelas autoridades, assim como a identidade do proprietário da aeronave.

Esforços de resgate e investigação

Desde o acidente, as buscas foram intensas, envolvendo mergulhadores, equipes especializadas do Corpo de Bombeiros e voluntários. O trabalho concentrou-se em um trecho do rio próximo ao ponto de impacto, mapeado com a ajuda de relatos de moradores locais.

A família do piloto ainda não se manifestou publicamente. As investigações seguem para determinar se fatores como falha técnica, condições meteorológicas ou outros elementos contribuíram para o acidente.

Esta é uma cobertura em desenvolvimento. Novas informações serão atualizadas conforme divulgadas pelas autoridades.