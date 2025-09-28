Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo de jovem desaparecido é encontrado no rio Mucuruçá, em Barcarena

Identificado apenas como João, o jovem que estava desaparecido deste sexta-feira (26), foi encontrado sem vida neste domingo (28)

O Liberal
fonte

Corpo de Bombeiros realizaram buscas (Foto: Reprodução | Redes sociais | @jornalbarcarena)

Um jovem, identificado como João Pedro Barbosa Goes, de 17 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (26), foi encontrado morto na madrugada deste domingo (28) no rio Mucuruçá, em frente ao município de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. As equipes de busca do Corpo de Bombeiros trabalharam nos últimos dois dias na tentativa de localizar o rapaz, de acordo com informações preliminares. 

Desde que a informação do desaparecimento do rapaz, familiares e amigos acompanharam as buscas do Corpo de Bombeiros que foi retomada na manhã deste sábado (27) e seguiu ao longo das primeiras horas deste domingo.

João era deficiente físico e utilizava muletas. Os pertences dele, incluindo as muletas, uma mochila e sapatos, foram encontrados anteriormente no Porto do Complexo Comercial. 

As causas da morte e as circunstâncias do desaparecimento do jovem ainda são desconhecidas. Em nota, a Polícia Civil confirmou que a vítima foi identificada como João Pedro Barbosa Goes, de 17 anos. As circunstâncias da morte seguem sob apuração pela Delegacia de Barcarena. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que foi acionado e fez o resgate do corpo da vítima. A Polícia Científica ficou responsável pela remoção do corpo da vítima.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

jovem é encontrado morto

barcarena

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a tiros dentro de residência em Novo Repartimento

A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia no local, além da remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí

28.09.25 19h51

POLÍCIA

Suspeito de violência sexual é preso após ser detido por populares em Castanhal

Com base nas informações repassadas ao portal Giro Castanhal, os policiais iniciaram buscas pela área e localizaram um dos suspeitos

28.09.25 18h18

'morte suspeita'

Homem em situação de rua é encontrado morto no centro

Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

28.09.25 17h37

brutalidade

Criança de 5 anos é decapitada por homem que invadiu a casa da família

Menino foi atacado dentro de casa; agressor morreu após ser espancado por moradores

28.09.25 14h55

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

feminicídio

Marido simula assalto, mata esposa com tiro na cabeça e é preso

O crime aconteceu no dia 13 de setembro. Inicialmente, o caso foi tratado como um assalto seguido de morte

27.09.25 20h01

FLAGRANTE

Dois homens são presos em flagrante por suspeita de furto de energia em Belém

A prisão aconteceu na manhã do último sábado (27), na praça Dom Mário Vilas Boas, no Conjunto Marex

28.09.25 11h46

POLÍCIA

Dois homens são encontrados mortos dentro de carro em Juruti

A principal suspeita, de acordo com as primeiras informações, é que as vítimas tenham sido executadas por disparos de arma de fogo na sexta-feira (26)

28.09.25 8h59

IMPASSE

OAB-PA se manifesta sobre acusações de perseguição e injúria contra advogada de Ananindeua

O advogado e presidente da OAB Ananindeua, Michel Batista, é acusado de perserguir a advogada Gabrielle Monteiro após o término do relacionamento que mantinham

28.09.25 9h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda