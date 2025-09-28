Corpo de jovem desaparecido é encontrado no rio Mucuruçá, em Barcarena

Um jovem, identificado como João Pedro Barbosa Goes, de 17 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (26), foi encontrado morto na madrugada deste domingo (28) no rio Mucuruçá, em frente ao município de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. As equipes de busca do Corpo de Bombeiros trabalharam nos últimos dois dias na tentativa de localizar o rapaz, de acordo com informações preliminares.

Desde que a informação do desaparecimento do rapaz, familiares e amigos acompanharam as buscas do Corpo de Bombeiros que foi retomada na manhã deste sábado (27) e seguiu ao longo das primeiras horas deste domingo.

João era deficiente físico e utilizava muletas. Os pertences dele, incluindo as muletas, uma mochila e sapatos, foram encontrados anteriormente no Porto do Complexo Comercial.

As causas da morte e as circunstâncias do desaparecimento do jovem ainda são desconhecidas. Em nota, a Polícia Civil confirmou que a vítima foi identificada como João Pedro Barbosa Goes, de 17 anos. As circunstâncias da morte seguem sob apuração pela Delegacia de Barcarena. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que foi acionado e fez o resgate do corpo da vítima. A Polícia Científica ficou responsável pela remoção do corpo da vítima.