Polícia

Polícia

Corpo de adolescente desaparecido é encontrado no Rio Maguari, em Icoaraci

Segundo as informações iniciais, o jovem era morador de Outeiro e teria desaparecido na manhã de segunda-feira (10).

O Liberal
fonte

Corpo de adolescente de 15 anos que estava desaparecido é encontrado no Rio Maguari, em Icoaraci. (Foto: Redes Sociais)

O corpo de um adolescente de 15 anos, identificado como Rikelme Yalen, foi encontrado boiando nas águas do Rio Maguari, no distrito de Icoaraci, em Belém, na tarde de terça-feira (11). Segundo as informações iniciais, o jovem era morador de Outeiro e teria desaparecido na manhã de segunda-feira (10). Nesta quarta-feira (12), a PC informou que investiga o caso.

"As circunstâncias da morte do adolescente são apuradas pela Delegacia de Polícia de Outeiro. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", disse.

De acordo com os relatos preliminares, moradores localizaram o corpo do jovem por volta das 16h30, próximo à margem do rio. Não há informações se Riquelme apresentava sinais de violência que pudessem indicar a causa da morte. Familiares teriam relatado que o adolescente havia sido visto pela última vez por volta das 8h de segunda-feira, quando saiu de casa para comprar pão e gasolina. Os itens seriam usados para uma pescaria com o irmão. Desde então, o garoto não havia dado mais notícias.

Após a localização do corpo, toda a área foi isolada por equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que realizaram os primeiros procedimentos de apuração. A Polícia Científica também foi acionada para fazer a remoção e conduzir os exames periciais que irão apontar as reais causas da morte. A PC trabalha para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento e do óbito do adolescente.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que esteve no local para realizar o resgate do corpo que estava no rio. "Retirou o corpo do rio Maguari, que ficou sob os cuidados da Polícia Científica, responsável pelos primeiros procedimentos periciais", comunicou.

 

 

Palavras-chave

afogamento em outeiro
Polícia
