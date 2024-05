Condutor morre após carro colidir com cavalo e se chocar com carreta, na BR-010

Um condutor de um carro de passeio identificado como Aldemiro Capisch morreu em um grave acidente na BR-010, na noite de quinta-feira (30/05). Conforme as informações iniciais, o motorista trafegava por um trecho entre os municípios de Paragominas e Ipixuna do Pará, no sudeste paraense, quando colidiu com um cavalo, perdeu o controle do veículo e se chocou com uma carreta.

A vítima conduzia um SW4 e, conforme populares, foi surpreendido pelo cavalo que surgiu na via. Após a colisão com o animal, acabou batendo de frente com a carreta que vinha no sentido contrário da pista. O idoso morreu na hora. Uma outra pessoa estava com Aldemiro no carro e foi socorrida para o hospital Regional de Paragominas. O estado de saúde dessa segunda vítima não foi revelado.

Nas redes sociais várias pessoas se manifestaram lamentando a morte do senhor Capisch, como era conhecido pela comunidade em Paragominas, onde morava. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o acidente de trânsito para a Polícia Civil e aguarda o retorno.