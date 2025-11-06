Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Companheira do 'Gado' é detida após PM apreender pistola em São Domingos do Capim

A ocorrência iniciou por volta das 7h, quando os agentes receberam denúncias de que um casal estaria armado cometendo delitos na região

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a pistola encontrada com a suspeita em cima do capô de uma viatura da Polícia Militar. (Foto: Divulgação | PMPA)

Uma mulher identificada como Beatriz foi presa após a Polícia Militar encontrar uma pistola da corporação com ela e uma placa balística na manhã desta quinta-feira (6/11) na comunidade Ariacaua, que fica em São Domingos do Capim, nordeste do Pará. A ocorrência iniciou por volta das 7h, quando os agentes receberam denúncias de que um casal estaria armado cometendo delitos na região.

Quando os militares chegaram ao local, avistaram um homem conhecido como “Gado”. De acordo com a PM, o suspeito atirou contra a guarnição e conseguiu fugir por uma área de mata. Porém, a companheira dele, Beatriz, foi detida. Com ela, a Polícia Militar encontrou uma pistola beretta da instituição e, além da placa balística, que não possuía numeração.

A suspeita, junto com o material confiscado, foi levada até a delegacia do município, onde o caso foi registrado. Até o momento, o companheiro dela não foi encontrado. As autoridades seguem atrás dele.  A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar. Em nota, a PC disse que confirmou que a mulher foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso irrestrito. "O companheiro dela conseguiu fugir e equipes fazem buscas para localizá-lo. Uma motocicleta com sinais de adulteração e sem placa, além de uma pistola Beretta pertencente à carga da PM foram apreendidos. O caso é investigado pela Delegacia de São Domingos do Capim", comunicou a instituição. 

 

