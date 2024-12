Com queda de 19%, Pará fechou novembro com a maior redução de crimes violentos dos últimos 14 anos

Em novembro deste ano, o número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) caiu 19,34% no Pará, quando comparado com novembro de 2023. Esta é a maior redução neste índice desde 2010, conforme aponta a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria-adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac). O balanço foi divulgado no último domingo (1).

Os CVLI englobam os crimes de latrocínio, homicídio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte. Em novembro de 2024, o Pará computou 146 registros desses casos, enquanto em novembro de 2023 foram 181.

“Mais uma vez os números comprovam todo o trabalho que elaboramos para que os números da criminalidade reduzam, cada vez mais, em todo o Estado. Isso mostra ainda que todo o investimento que o Estado tem feito, somado às ações de segurança, reflete nas ruas e nos indicadores de criminalidade, alçando o mês de novembro como o melhor na linha histórica desde 2010”, comenta Luciano de Oliveira, secretário em exercício da Segup.

Uma redução significativa nos casos de CVLI também foi percebida na comparação dos 11 meses de 2023 (janeiro a novembro) com os 11 meses de 2024 (janeiro a novembro): de acordo com os números, foram computados 1.705 Crimes Violentos Letais neste período em 2024, enquato que, em 2023, no mesmo intervalo, o número de casos havia chegado a 1.953.

“Temos conseguido um feito importante, que é reduzir mês a mês a criminalidade, especialmente quando comparado com a série histórica, computada desde 2010. Isso é muito significativo quando falamos de segurança pública, e o quanto isso nos mostra que as estratégias que vêm sendo utilizadas para combater a criminalidade resultam em números positivos, sendo fruto de um trabalho concentrado e estratégico do Sistema de Segurança Pública do Estado, que vem atuando de forma constante e efetiva para que possamos realizar o enfrentamento da criminalidade no Pará”, reforçou Luciano de Oliveira.

Segup aponta saldo positivo em seis anos

O balanço da Segup apresentou, ainda, que, nos últimos seis anos (período da atual gestão da secretaria), a redução de crimes violentos no Pará teve uma queda de 55,21% em novembro de 2024, quando comparado com novembro de 2018 (primeiro ano de gestão), quando haviam sido registrados 326 casos de CVLI.

Já a comparação entre os 11 meses (janeiro a novembro) de 2018 e de 2024, a redução atingiu 54,58%. Essa porcentagem representa a preservação de 2.049 vidas. Em 2018, o Estado registrava 3.754 casos desse crime, e neste ano foram 1.705.