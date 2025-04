Colisão entre veículos deixa idoso em estado grave na PA-457 próximo a Alter do Chão

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (17) na rodovia PA-457, na altura da comunidade São Raimundo, próximo ao distrito de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará. A colisão envolveu dois veículos e deixou sete pessoas feridas, entre elas um idoso de 61 anos, que ficou em estado grave.

De acordo com informações repassadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe foi acionada às 18h15 pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop), com a informação de que havia um acidente com três vítimas. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que sete pessoas estavam envolvidas na ocorrência.

“Fomos acionados às seis e quinze da noite pelo Niop que tinha um sinistro perto de Alter do Chão com três vítimas. Acionamos toda a nossa equipe, seguimos com três ambulâncias, com apoio do Niop, 3º BPM e Detran para a gente chegar ao local o mais rápido possível. Chegamos ao local e nos deparamos com um acidente bem grave. Tivemos sete pacientes com uma vítima grave que estava presa nas ferragens. Imobilizamos. Chegamos a entubar ele e entregar estável aqui no Pronto Socorro Municipal. É um idoso de 61 anos”, relatou Júlio Laurido, do Samu de Santarém.

Segundo Laurido, as condições da pista podem ter contribuído para o acidente. “O que foi passado é que tem muito areião na pista por conta das chuvas. Pode ter tentado desviar e acertou de frente com uma caminhonete”, explicou.

A ocorrência mobilizou equipes do Samu, do 3º Batalhão da Polícia Militar e agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran).