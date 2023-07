Colisão entre motos termina com jovem morta e outros feridos em Vigia de Nazaré

Uma colisão entre duas motocicletas deixou uma jovem morta e outras três pessoas feridas, na madrugada de domingo (16), na zona rural de Vigia de Nazaré, município no nordeste do Pará. O acidente aconteceu no ramal de Porto Salvo. A vítima que morreu foi identificada apenas como Paulinha. Ela morava na Vila Santa Rosa. Não sabe de que maneira o acidente ocorreu. As informações são do Native News Carajás.

Segundo testemunhas, os feridos eram jovens das vilas Juçarateu. Todos foram transferidos em estado grave para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O estado de saúde deles não foi revelado.

Pelas redes sociais, amigos das vítimas lamentaram o acidente. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.