Colisão entre moto e caminhonete mata casal na BR-153, em São Geraldo do Araguaia

Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete na madrugada deste domingo (10), na BR-153, em frente a uma cerâmica na entrada do município de São Geraldo do Araguaia, no sudeste paraense. As vítimas foram identificadas como o casal Raimundo Nonato Lima da Silva, que faria 36 anos no próximo dia 12, e Maria Vitória Aguiar Silva, de 20 anos. Ambos estavam em uma motocicleta, que foi atingida violentamente por uma caminhonete e ficou totalmente destruída. O condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com informações repassadas pela PC ao site Correio de Carajás, era por volta das 4h, quando o casal saiu de uma festa na Vila Fortaleza e seguia para a cidade, mas foi surpreendido pelo carro. Raimundo Nonato, que conduzia a motocicleta, teve o pé direito decepado e morreu embaixo da caminhonete, enquanto a companheira chegou a ser socorrida com vida para o Hospital Municipal, mas nã​o resistiu à gravidade dos ferimentos, morrendo horas depois.

O motorista da caminhonete, identificado como José Alves, apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante, como foi divulgado pelo Correio de Carajás. As polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal e Científica estiveram no local tomando as medidas cabíveis. Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá. A perícia deverá apontar os detalhes sobre a ocorrência.